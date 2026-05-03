Wettlokal ausgeraubt: 40-Jähriger gesteht auch zweiten Überfall

Der mutmaßliche Täter konnte direkt nach der Tat schon festgenommen werden. Sowohl beim Überfall am 1. Mai als auch bei jenem, der ihm nun zugeordnet werden konnte, vom 1. März habe der Mann die selbe Vorgehensweise gezeigt. Im März hatte er die im Wettlokal tätige Reinigungskraft mit einem Messer bedroht, ihr ins Gesicht geschlagen und sie mit Klebeband an Händen und Füßen gefesselt. Anschließend hat er sämtliches Bargeld aus der Kassa genommen und ist geflüchtet.

40-Jähriger ist vollumfänglich geständig

Im aktuellen Fall hat er, mit einer Sturmhaube maskiert, einen Mitarbeiter mit einem Messer dazu genötigt, den Safe zu öffnen. Aus diesem hat er daraufhin sämtliches Bargeld genommen und den Angestellten anschließend an Händen und Füßen gefesselt. Dieser konnte allerdings den stillen Alarm auslösen, die Polizei traf ein, als der Tatverdächtige mit der Beute die Flucht ergriff. Die Beamten konnten ihn nach kurzer Verfolgung festnehmen. Laut Polizei zeigt sich der 40-jährige Türke „vollumfänglich geständig“. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.