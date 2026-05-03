Verfolgungsjagd mit der Polizei: 25-Jähriger überholte alle Fahrzeuge

Eine wilde Verfolgungsjagd leistete sich Freitagnacht ein 25-Jähriger im Bezirk Gänserndorf und in Wien. Als er wegen fehlender Kennzeichenbeleuchtung aufgehalten wird, brennen bei ihm die Sicherungen durch.

Bedienstete der Polizeiinspektion Groß-Enzersdorf nahmen am 1. Mai 2026, gegen 23.30 auf der B3 im Ortsgebiet von Groß-Enzersdorf, Bezirk Gänserndorf, ein Auto wahr, bei welchem die Kennzeichenbeleuchtung defekt war und das stark rauchte. Mit eingeschaltetem Blaulicht hielten die Polizisten neben dem Fahrzeug an einer Kreuzung und der Fahrzeuglenker wurde angewiesen, ihnen für eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle zu folgen, was dieser auch bejahte.

Auf einmal steigt er auf’s Gaspedal

Plötzlich beschleunigte der Fahrzeuglenker das Auto stark, driftete und wendete so das Fahrzeug um 180 Grad und entzog sich der Anhaltung in Richtung Wien. Im Zuge der Nachfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn auf der Eßlinger Hauptstraße im 22. Bezirk erreichte er eine Geschwindigkeit von bis zu 145 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Mann missachtet alle Verkehrsregeln, gefährdet Personen

Der Fahrzeuglenker missachtete sämtliche Verkehrsregeln. Er überholte Fahrzeuge an unübersichtlichen Straßenstellen, nötigte entgegenkommende Fahrzeuge zum Auslenken und befuhr Sperrflächen. Außerdem schaltete er die gesamte Fahrzeugbeleuchtung ab. Der Fahrzeuglenker gefährdete auch einen Fußgänger, der einen Schutzweg überqueren wollte, sowie eine größere Zahl von Menschen an einer Bushaltestelle erheblich. Aufgrund der überhöhten Fahrgeschwindigkeit des Pkw ging der Sichtkontakt im 22. Wiener Gemeindebezirk verloren.

Lenker ohne Führerschein konnte ausgeforscht werden

Die Beamten der Polizeiinspektion Groß-Enzersdorf konnten den Zulassungsbesitzer, der auch den Pkw gelenkt hat, ausforschen. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann aus Wien Floridsdorf. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Der 25-Jährige wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie Staatsanwaltschaft angezeigt. Weiters wird eine Beschlagnahme seines Fahrzeugs geprüft.