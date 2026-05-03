Wiener Neustadt: Auto erwischt Radfahrer

Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen (Niederösterreich) fuhr am Sonntag Vormittag einem Radfahrer auf, der vor ihm fuhr. Der 56-jährige Radfahrer erlitt Verletzungen.

Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen lenkte am 3. Mai 2026, gegen 11 Uhr, ein Auto auf der B17 in Wiener Neustadt, stadteinwärts aus Richtung Neunkirchen kommend. Aus noch unbekannter Ursache fuhr auf einen vor ihm fahrenden Radfahrer auf.

56-Jähriger wurde mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gefolgen

Der Radfahrer, ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen, kam durch den Unfall zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Landesklinikum Baden geflogen.

Der 21-jährige Autolenker blieb unverletzt. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme musste die B17 bis Mittag zur Gänze gesperrt werden.