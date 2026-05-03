Junge Wienerin (14) wird vermisst: Wer hat Lea gesehen?

Die Suchplattform ÖFE (Österreich findet euch) bittet um Unterstützung bei der Suche nach der 14-jährigen Lea aus Wien. Sie wird seit dem 28. April vermisst.

Lea ist zwischen 150 und 155cm groß und hat braune, schulterlange und lockige Haare. Sie hat braune Augen und trägt ein großes Nasenpiercing. Zum Zeitpunkt des Verschwindens hatte sie schwarz lackierte Fingernägel. Sie trug zuletzt schwarze Kleidung und eine große, schwarze Brille.

Hinweise an die Polizei

Alle möglichen Hinweise sind erwünscht. Personen, die Lea gesehen haben oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden dringend ersucht, sich direkt an die Polizei zu wenden und die entsprechenden Dienststellen zu verständigen.