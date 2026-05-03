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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Kunsthistorische Museum in Wien.
Das Kunsthistorische Museum zeigt sich von seiner Sonnenseite.
Wien
03/05/2026
Weiterhin freundlich

Wind legt zu, Sonne bleibt uns aber erhalten

Meist scheint die Sonne, nur wenige und harmlose Wolken zeigen sich am Himmel. Der Wind bläst mäßig bis lebhaft aus Südost. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29 Grad.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)

Das Sommerwetter bleibt uns erhalten, wird sehr warm und überwiegend sonnig. Dazwischen treffen zwar auch Wolken ein, diese sind aber harmlos. Nach wie vor bläst Wind aus Südost, der frischt auch etwas auf mit Böen um die 50km/h.

Am Stadtrand etwas kühler

Die Tiefsttemperaturen betragen 10 Grad am Stadtrand und 14 Grad in der Innenstadt, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 28 oder 29 Grad.

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