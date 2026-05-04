Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist eine faust zu sehen, dahinter müllcontainer.
Eine Gruppe Jugendlicher schlägt auf den 17-Jährigen ein. Anschließend ziehen sie ihm die Hose aus und schmeißen sie in eine Mülltonne.
Wien/22. Bezirk
04/05/2026
Hose in Mülltonne

Von Gruppe umzingelt: 17-Jähriger auf offener Straße beraubt

Auf offener Straße wurde am Sonntagabend in Wien ein 17-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher beraubt. Er war gerade mit einem Freund unterwegs, als die die beiden Bande ihn plötzlich umzingelt.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)

Der Begleiter des 17-Jährigen flüchtet sofort, während der zweite Teenager der Gruppe nicht entkommt. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Donigasse im 22. Wiener Gemeindebezirk. Zwei Mädchen und zwei Burschen sollen das Opfer beschimpft geschlagen haben, berichtet die Polizei.

Zu Boden gestoßen, Hose ausgezogen und in den Mistkübel geworfen

Weiters soll die Gruppe den Jugendlichen zu Boden gestoßen, ihm die Hose ausgezogen
und diese in einen nahgelegenen Mistkübel geworfen haben. Zuletzt sollen sie sein Handy gestohlen haben und dann geflüchtet sein. Eine Passantin wurde auf die Tat aufmerksam und verständigte die Polizei. Der Bursch wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien laufen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: