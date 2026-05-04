Von Gruppe umzingelt: 17-Jähriger auf offener Straße beraubt

Auf offener Straße wurde am Sonntagabend in Wien ein 17-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher beraubt. Er war gerade mit einem Freund unterwegs, als die die beiden Bande ihn plötzlich umzingelt.

Eine Gruppe Jugendlicher schlägt auf den 17-Jährigen ein. Anschließend ziehen sie ihm die Hose aus und schmeißen sie in eine Mülltonne.

Eine Gruppe Jugendlicher schlägt auf den 17-Jährigen ein. Anschließend ziehen sie ihm die Hose aus und schmeißen sie in eine Mülltonne.

Der Begleiter des 17-Jährigen flüchtet sofort, während der zweite Teenager der Gruppe nicht entkommt. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Donigasse im 22. Wiener Gemeindebezirk. Zwei Mädchen und zwei Burschen sollen das Opfer beschimpft geschlagen haben, berichtet die Polizei.

Zu Boden gestoßen, Hose ausgezogen und in den Mistkübel geworfen

Weiters soll die Gruppe den Jugendlichen zu Boden gestoßen, ihm die Hose ausgezogen

und diese in einen nahgelegenen Mistkübel geworfen haben. Zuletzt sollen sie sein Handy gestohlen haben und dann geflüchtet sein. Eine Passantin wurde auf die Tat aufmerksam und verständigte die Polizei. Der Bursch wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien laufen.