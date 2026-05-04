Wien: Weniger Menschen in AMS-Schulungen

Die Zahl der Arbeitssuchenden in Wien ist leicht gesunken, konkret um 0,2 Prozent. Laut AMS ging in erster Linie die Zahl der Menschen in Schulungen des AMS zurück – um zehn Prozent.

Die Zahl der Menschen in AMS-Schulungen ging in Wien zuletzt um 10 Prozent zurück. Daher hab es auch einen leichten Rückgang bei den Arbeitssuchenden. Bei den als arbeitslos vorgemerkten Menschen zeichnete sich aber auch in Wien ein Anstieg ab. Hier gibt es ein Plus von 2,9 Prozent auf 125.103 Personen.

Anstieg bei Job-Suchenden in Altersgruppe 50 Plus, Rückgang bei den unter 25-Jährigen

Bei den über 50-Jährigen gab es einen Anstieg bei den Jobsuchenden um 4,3 Prozent, bei den unter 25-Jährigen einen Rückgang um 3,6 Prozent. Im Einzelhandel stieg die Arbeitslosigkeit laut ORF Wien um 6,9, in der Warenproduktion um 7,7 Prozent und in der Hotellerie und Gastronomie um 1,5 Prozent. Einen Rückgang gab es hingegen im Bau, um 3,7 Prozent.

AMS meldet mehr offene Stellen als im selben Zeitraum des Vorjahres

10.465 offene Stellen wurden von den Wiener Unternehmen ans AMS gemeldet, das sind um 7,9 Prozent mehr als im April des Vorjahres. Österreichweit waren Ende April insgesamt 398.342 Menschen beim Arbeitsmarktservice arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das sind um 1,5 Prozent, beziehungsweise um 5.711 Menschen mehr als im Vorjahresmonat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 13:27 Uhr aktualisiert