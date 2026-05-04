„Total cool“: Pfarrer segnete 301 Motorräder in Schwechat

Bereits zum 25. Mal hat der Motorradclub Die Echt’n zur traditionellen Motorradsegnung auf den Hauptplatz in Schwechat geladen – und auch heuer wurde das Jubiläum zu einem echten Highlight für Bikerinnen und Biker.

Bei strahlendem Wetter versammelten sich exakt 301 motorisierte Fahrzeuge auf dem Hauptplatz in Schwechat (Niederösterreich) – von modernen Motorrädern über historische Modelle und Mopeds bis hin zu Quads und seltenen Trikes. Teilnehmer reisten aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland an, wie der Motorradclub „Die Echt’n“ erklärte. Auch eine Abordnung der Blue Knights – einem Motorradclub aus Polizisten und Justizwachebeamten – war mit dabei.

Gedenken und persönlicher Segen

Nach der Begrüßung durch Präsident Andreas Sterba wurde in einer stillen Minute jener Motorradfahrer gedacht, die im vergangenen Jahr tödlich verunglückt sind. Anschließend spendete Pfarrer Werner Pirkner den Segen für eine unfallfreie Saison. Der bodenständige Geistliche ging im Anschluss durch die dicht gereihten Motorräder und segnete jedes einzelne Fahrzeug samt Fahrerinnen und Fahrern persönlich. „Pirkner ist ein couragierter total cooler, weltlicher Pfarrer, der sehr beliebt ist wegen seiner Bodenständigkeit“, zeigt sich Patrick von den „Echt’n“ begeistert.

Gemeinsame Ausfahrt als Höhepunkt

Den krönenden Abschluss bildete eine gemeinsame Ausfahrt der rund 300 Krafträder durch Schwechat bis zum Pfarrzentrum Zirkelweg. Dort klang der Tag bei Grillerei und Livemusik in gemütlicher Atmosphäre aus. Unterstützt wurde die Veranstaltung auch von weiteren regionalen Motorradclubs, darunter auch der Polizeisportverein Schwechat mit seiner Sektion Motorrad.