Das sind die beliebtesten Fleischhacker in Wien

Die Grillsaison ist eröffnet – und pünktlich zum Start kürte das Falstaff-Magazin die beliebtesten Fleischhauer Wiens. Wir haben einen Überblick für dich.

Wo kaufen die Wienerinnen und Wiener ihr Fleisch am liebsten? Dieser Frage ist das Gourmetmagazin Falstaff erneut nachgegangen – und hat gemeinsam mit seiner Community die beliebtesten Fleischhauerbetriebe der Stadt ermittelt.

Etablierte und neue Namen

Nach einem öffentlichen Aufruf konnten Leserinnen und Leser zunächst ihre Favoriten nominieren. In einer anschließenden Abstimmungsphase wurde dann entschieden, welche Betriebe besonders überzeugen – sei es durch Qualität, Auswahl oder Vertrauen. Das Ergebnis: In einigen Regionen konnten etablierte Betriebe ihre Spitzenposition behaupten, gleichzeitig schafften es auch neue Namen unter die Top-Platzierungen.

Das sind die Top 3

In Wien überzeugte die Fleischerei Metzger aus Hernals: Diese landete im Falstaff-Voting auf Platz 1. Über Rang 2 darf sich die Radatz Fleischerei & Wiener Küche freuen, die mit mehreren Filialen in der Bundeshauptstadt vertreten ist. Auf dem dritten Platz landete die Fleischerei Gissinger aus Wien-Ottakring.