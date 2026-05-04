Feuer-Alarm: 53 Einsatzkräfte bei Dachbrand im Einsatz

Am Montag, dem 4. Mai – dem Florianitag, dem Gedenktag des Schutzpatrons der Feuerwehren – kam es in Mödling zu einem Brand in einem Einfamilienhaus.

Die Freiwillige Feuerwehr Mödling wurde am Dienstag um 12:29 Uhr zu einem Brand mit Alarmstufe 3 alarmiert. Schon während der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachbereich eines Gebäudes erkennbar, woraufhin weitere Einsatzkräfte nachgefordert wurden. Auch die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf unterstützte die Löscharbeiten.

Feuerwehrkräfte im Löscheinsatz

Der Brand wurde sowohl im Innenangriff unter Atemschutz als auch von außen über Drehleiter und Hubrettungsgerät bekämpft. Um den Brandherd im Dachbereich besser erreichen zu können, wurde das Dach teilweise geöffnet. Parallel dazu führten Einsatzkräfte umfangreiche Nachlöscharbeiten und das Entfernen von Dämmmaterial im Spitzboden durch. Während des Einsatzes wurde eine Verformung der Decke im obersten Stockwerk festgestellt, weshalb der Dachboden vorübergehend nicht mehr betreten werden konnte. Nach Begutachtung durch einen Sachverständigen wurden Entlastungsmaßnahmen gesetzt, um Löschwasser kontrolliert abzuleiten.

©Feuerwehr Mödling

Hund aus brennendem Haus gerettet

Ein Hund, der sich im Gebäude befand, konnte von den Einsatzkräften unverletzt gerettet werden. Insgesamt standen 53 Feuerwehrmitglieder mit sechs Atemschutztrupps im Einsatz. Das Rote Kreuz Mödling sicherte währenddessen die Einsatzkräfte medizinisch ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 22:03 Uhr aktualisiert