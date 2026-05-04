Und da kommt er schon, der nächste meist sonnige und sommerlich warme Tag. Allerdings wird's mit starkem Wind gefühlt ein bisschen frischer als zuletzt.

Zum Sonnenschein kommen nur harmlose Wolken, die am Nachmittag etwas mehr werden können. Bis Mittag legt der Südwind zu und wird stark mit Böen bis 60, 70 km/h. Die Temperatur erreicht höchstens 28 Grad.

Es bleibt meist trocken

Aller Voraussicht nach bleibt es auch trocken. Der Wind legt tagsüber deutlich zu und weht dann für einige Stunden lebhaft aus südlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 14 Grad.