Seit April 2018: Österreicher erschleicht sich mehr als 100.000 Euro

Zu einem schweren Fall von Sozialleistungsbetrug ist es in Niederösterreich in den letzten acht Jahren gekommen. Ein Österreicher soll sich dabei Leistungen im Wert von mehr als 100.000 Euro erschlichen haben.

Monatelang hat die Kriminalpolizei aus Wien-Josefstadt in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich und mehreren europäischen Polizei- und Finanzbehörden ermittelt, nun konnte ein schwerer Sozialleistungsbetrug aufgeklärt werden. Der Beschuldigte ist ein 50-jähriger Wiener Neustädter, er kann nicht arbeiten. Um Sozialleistungen beziehen zu können, musste er regelmäßig Anträge stellen und seine Vermögenswerte darlegen. Mit diesen meinte er es aber offenbar nicht so genau.

Österreicher im Tatzeitraum auch häufiger im Ausland

Der Verdacht lautet auf Verschleiern von Vermögenswerten bei gleichzeitigem Überschreiten der Vermögensfreibetragsgrenze. Und das soll sich bereits seit zumindest April 2018 hinziehen, seither hat er unrechtmäßig Sozialhilfe bezogen, berichtet die Polizei. Außerdem hat er im vermeintlichen Tatzeitraum auch häufiger ins Ausland gereist.

Potentieller, weiterer Schaden konnte abgewendet werden

Der Schaden, der durch die Betrugshandlungen eingetreten ist, beläuft sich auf immerhin mehr als 100.000 Euro. Immerhin: „Durch die Aufklärung konnte ein potentieller weiterer Schaden im hohen sechsstelligen Bereich abgewendet werden“, so die Beamten. Bei seiner Befragung verweigerte der 50-jährige Österreicher die Aussage, er wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt.

5 Minuten berichtet häufiger von Sozialleistungsbetrug

Der Niederösterreicher ist dabei kein Einzelfall. So hat ein 34-jähriger Mann aus dem Bundesland etwa mehrere Institutionen hierzulande um eine ganze Stange Geld gebracht. Insgesamt soll er sich über fast zehn Jahre hinweg 255.000 Euro erschlichen haben. Alles dazu hier: Finanzamt, AMS, PVA betrogen: Österreicher „holt“ 255.000 Euro. Und auch im Vorjahr wurden zahlreiche Fälle aufgeklärt. Genauer gesagt wurden 6.062 Anzeigen erstattet. Abteilungsleiter Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt (BKA) hat dabei gegenüber 5 Minuten einige Beispiele genannt. Einen besonders schadensträchtiger Fall findet ihr beispielsweise hier: PVA-Anzeige: Pensions-Betrüger ergaunert 270.000 Euro aus Österreich. Eine weitere Frau hat zwei Jahre lang Leistungen der Grundversorgung in Österreich bekommen und gleichzeitig eine Pension aus der Ukraine bezogen – und das vor dem Staat geheim gehalten. Alles dazu hier: Behörden decken Pensions-Geheimnis von Frau nach 2 Jahren auf.