30-Jähriger hantiert mit Messer an Fahrradschlössern, wird festgenommen

Wie die Polizei berichtet, soll sich der Vorfall in der Kochgasse ereignet haben. Der 30-Jährige hat dort laut Angaben der Beamten mit einem Messer an Fahrradschlössern hantiert, ein Zeuge konnte bekam das mit und rief die Polizei. Diese konnte sich am Einsatzort dann selbst davon überzeugen, da der Mann gerade ein Fahrrad vom dortigen Ständer an sich nahm. Er wurde angehalten und durchsucht. Dabei wurde bei ihm diverses Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt. Der 30-jährige Slowake wurde festgenommen.