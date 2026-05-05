Messerattacke auf 34-jährigen in Wien-Favoriten

Auf einem Fußballplatz soll es am Montagabend zu einer Meinungsverschiedenheit zweier Männer gekommen sein, Ein Verletzter wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Am 4. Mai 2026 gegen 20 Uhr zog einer der beiden Männer im Zuge des Streits ein Messer und soll auf sein Gegenüber eingestochen haben. Ein Zeuge konnte diesen Vorfall beobachten und ging dazwischen. Dadurch wurde auch er mit dem Messer verletzt. Der Verdächtige flüchtete im Anschluss, konnte aber vom Zeugen weiter verfolgt werden.

Opfer mit Schnittverletzungen vorgefunden

Die eintreffenden Beamten konnten das 34-jährige Opfer an einem Fußballkäfig sitzend antreffen. Er wies Schnittverletzungen im Bereich des Oberkörpers sowie am Unter- und Oberarm auf. Nach der Erstversorgung durch die Beamten wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Täter festgenommen und geständig

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Verdächtigen ein. Es stellte sich heraus, dass der Zeuge den Flüchtigen während der Amtshandlung weiterhin verfolgte. Mit dessen Angaben konnte der Tatverdächtige schließlich in der Wohnung seiner Eltern im Bereich des Keplerplatzes ausfindig gemacht werden. Er hatte bereits seine Kleidung gewechselt und seinen Bart abrasiert, konnte aber anhand von Lichtbildern identifiziert werden. Der 26-jährige Mann wurde festgenommen und zeigte sich geständig.