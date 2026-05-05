Auto gestohlen: Bei Polizeikontrolle kommt alles ans Licht

Weil er erst kurz vor einem Zebrastreifen angehalten hatte und sehr schnell unterwegs war, wurde ein 47-jähriger Autofahrer vom anwesenden Polizisten kontrolliert. Und da kam dann nach und nach alles ans Licht.

In Wien-Margareten wurde ein Polizist im Bereich „Am Hundsturm“ Montagvormittag, am 4. Mai 2026 gegen 8.15 Uhr, auf ein Auto aufmerksam, das zu schnell unterwegs war und erst kurz vorm Zebrastreifen angehalten hatte. Der Lenker, ein 47-jähriger Österreicher, wurde anschließend kontrolliert und verstrickte sich im Zuge der Kontrolle zunehmend in Widersprüchen.

47-Jähriger verstrickt sich in Widersprüchen

Weitere Erhebungen haben daraufhin ergeben, dass der Mann weder im Besitz eines gültigen Führerscheins noch der erforderlichen Fahrzeugpapiere war. Er konnte außerdem keine Angaben zum Fahrzeug- bzw. Zulassungsbesitzer machen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass fast zeitgleich eine Frau ihr Fahrzeug als gestohlen melden wollte, es handelte sich um das zuvor angehaltene Auto.

Mann wurde festgenommen

In diesem konnte der Beamte außerdem noch zwei gestohlene Kennzeichentafeln finden. Doch damit nicht genug: Bei einer amtsärztlichen Untersuchung kam heraus, dass der 47-Jährige unter Drogen unterwegs war. Er wurde vorläufig festgenommen und wird nun angezeigt.