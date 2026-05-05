Dienstagfrüh: Stromausfall in Wien-Hernals

Dienstagfrüh, am 5. Mai 2026, war der Strom wegen eines Kabelfehlers in Wien-Hernals plötzlich weg. Mit der Stromabschaltung in einem anderen Teil der Bundeshauptstadt am Tag davor hatte das aber nichts zu tun.

Weil er nach einem Gasleck, das von einem Bagger verursacht wurde, abgeschalten werden musste, war der Strom kleinräumig in drei Wiener Bezirken Montagnachmittag weg. Dienstagfrüh sorgte dann ein weiterer Stromausfall in Teilen Hernals für Aufsehen, der Grund lag in diesem Fall bei einem Kabelfehler. Nach einer Stunde konnten aber auch hier alle Haushalte wieder versorgt werden. Die beiden Störungen hatten nichts miteinander zu tun, heißt es seitens der Wiener Netze.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 13:16 Uhr aktualisiert