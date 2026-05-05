Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt den Prater in Wien
Am Mittwoch wird es in Wien wohl abermals trocken bleiben.
Wien
05/05/2026
Prognose

27 Grad und Sonne-Wolken-Mix erwarten Wien am Mittwoch

Die "GeoSphere Austria" prognostiziert für Wien am Mittwoch einen Mix aus Sonne und Wolken - und bis zu 27 Grad.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

In Wien werden sich am Mittwoch, 6. Mai 2026, Sonne und Wolken abwechseln, die Schauerneigung bleibt dabei gering „und es überwiegt der freundliche Wettereindruck“, heißt es seitens der „GeoSphere Austria“ nun. Während der Wind anfangs noch schwach aus Westen kommt, dreht er später auf südliche Richtungen und lebt dabei spürbar auf. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei um die 15 Grad, steigen im Tagesverlauf auf bis zu 27 Grad an, so die Experten.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: