27 Grad und Sonne-Wolken-Mix erwarten Wien am Mittwoch

In Wien werden sich am Mittwoch, 6. Mai 2026, Sonne und Wolken abwechseln, die Schauerneigung bleibt dabei gering „und es überwiegt der freundliche Wettereindruck“, heißt es seitens der „GeoSphere Austria“ nun. Während der Wind anfangs noch schwach aus Westen kommt, dreht er später auf südliche Richtungen und lebt dabei spürbar auf. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei um die 15 Grad, steigen im Tagesverlauf auf bis zu 27 Grad an, so die Experten.