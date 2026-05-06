Schockmoment in Wien-Ottakring: Kind aus versperrtem Auto gerettet

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und plötzlich wird es ernst: In Wien-Ottakring wurde ein Kleinkind im versperrten Auto eingeschlossen. Für die Familie begann ein banger Wettlauf gegen die Zeit.

Es sind genau diese Momente, die niemand erleben will. Ein Griff zur Tür, ein Klick und plötzlich ist alles anders. In Wien-Ottakring (16.Bezirk) passierte genau das: Eine Mutter parkte ihr Auto, doch bevor sie reagieren konnte, hatte die Zentralverriegelung bereits zugesperrt. Der Schlüssel lag im Wagen. Und ihre kleine Tochter ebenfalls. Die Situation eskalierte in Sekunden.

Plötzlich wird aus Alltag ein Notfall

Die Mutter reagierte sofort. Gemeinsam mit ihrem Vater, der sich in der Nähe befand, setzte sie den Notruf beim ÖAMTC ab. Jede Minute zählte. Der Einsatz ging an Pannenhelfer Johann Heigl und der war zum Glück ganz in der Nähe. Ohne zu zögern machte er sich auf den Weg. „Für das Drei-Generationen-Gespann war die Situation natürlich sehr aufregend, aber alle drei sind ruhig und besonnen geblieben und haben sich vorbildlich verhalten“, schildert Heigl später. Diese Ruhe sollte entscheidend sein.

Rettung in wenigen Minuten

Vor Ort ging dann alles schnell. Mit einem Spezialwerkzeug gelang es dem erfahrenen Helfer, das Fahrzeug innerhalb kürzester Zeit zu öffnen. Die Türen sprangen auf und der wohl wichtigste Moment folgte: Mutter und Tochter konnten sich wieder in die Arme schließen. Die Anspannung fiel schlagartig ab. Die Familie bedankte sich sichtlich bewegt bei ihrem Helfer. Für die kleine Tochter gab es nach dem Schreck sogar noch eine kleine Überraschung: ein Malbuch und einen Christophorus-Hubschrauber.