Öffentliche Videoüberwachung in Wiener Neustadt wird ausgebaut

Bereits seit 2006 wird die Herrengasse in Wiener Neustadt Videoüberwacht. Nun werden Maßnahmen gesetzt, um die Überwachung auszubauen. Zusammen mit dem Magistrat hat das Stadtpolizeikommando ein neues Konzept ausgearbeitet.

Neben der Herrengasse in Wiener Neustadt werden nun auch Bereiche der Innenstadt, der Hauptplatz sowie der Bereich vor dem Bahnhofseingang mit Videoüberwachung ausgebaut. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) sieht darin einen Meilenstein für die Sicherheit in Wiener Neustadt: „Ich bin sehr froh und dankbar, dass vom Innenministerium und vom Stadtpolizeikommando unsere Initiative zur Ausweitung der Videoüberwachung so schnell aufgegriffen und nun umgesetzt wird. Gemeinsam haben wir in der Innenstadt und am Bahnhof schon vieles für die Sicherheit der Bevölkerung getan“.

Umfassende Modernisierung der Überwachung

Das Konzept wurde gemeinsam mit dem Magistrat der Stadt Wiener Neustadt vom Stadtpolizeikommando Wiener Neustadt ausgearbeitet. Es sieht vor, die bestehende Anlage in der Herrengasse zu modernisieren und zu erweitern. Ziel ist die noch bessere Überwachung in sicherheitsrelevanten Bereichen. Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Ausbau der Videoüberwachung wurden in Abstimmung der Stadt mit der Landespolizeidirektion (LPD) Niederösterreich verbessert.

Umsetzung noch nicht fix

Die Anschaffungskosten werden im niedrigen sechs-stelligen Bereich liegen und zwischen der LPD Niederösterreich und der Stadt Wiener Neustadt geteilt. Aktuell startet der Angebots- und Beschaffungsprozess. Die Umsetzung hängt von den Lieferzeiten der Kameras ab und kann jetzt noch nicht genau festgelegt werden.