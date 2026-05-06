Nach Konkursverfahren: Kultlokal in Wien-Hietzing steht vor Neueröffnung

Das Lokal "Wambacher" steht kurz vor einer Neueröffnung. Nachdem zuerst ein Konkursverfahren eröffnet wurde, steht nun die Sanierung und ein Neustart bevor.

Seit über 170 Jahren gibt es das Heurigen-Restaurant „Wambacher“ in Wien-Hietzing bereits. Doch wie im Januar berichtet, konnte die geplante Sanierung nicht umgesetzt werden. Die Liquiditätslage des Unternehmens habe sich ab dem Frühjahr 2025 verschlechtert. Mit Ende Dezember wurde dann ein Insolvenzantrag eingereicht. Insgesamt 13 Mitarbeiter waren davon betroffen.

Wiedereröffnung ist geplant

Doch nach einigen Monaten der Funkstille gibt es nun Gewissheit – das Lokal wird wiedereröffnet. Die Marvin Graf GmbH postete auf Facebook Fotos der laufenden Sanierungsarbeiten. „Die Eigentümerin lässt zur Zeit das gesamte Lokal von Grund auf renovieren und modernisieren […]“, heißt es in dem Beitrag des Maler und Bodenleger Meisterbetriebs. Handwerker arbeiten auf Hochtouren, um eine potentielle Eröffnung gegen Mitte des Jahres zu ermöglichen.