Straßensperren in Wien: Das müssen Autofahrer wissen

Neben Muttertag und dem schönen Wetter finden gleich zwei große Events statt, die für Umleitungen und Sperren sorgen. Am Sonntag, 10. Mai 2026, findet nämlich mit dem „Wings for Life World Run“ ein weltweiter Lauf statt, bei dem die Teilnehmer nicht auf ein klassisches Ziel zulaufen, sondern vor einem „Catcher Car“ weglaufen. Deshalb starten um 13 Uhr vor dem Schloss Schönbrunn rund 13.500 Läufer. Die Strecke führt dabei quer durch die Stadt bis Richtung Donauinsel. Bereits ab den Morgenstunden kommt es deshalb entlang der Strecke zu umfangreichen Sperren.

Wings for Life Run sorgt für Straßensperren in Wien

Laut ARBÖ sind unter anderem der Hietzinger Kai, die Hietzinger Hauptstraße und die Schönbrunner Schlossstraße von 9.45 bis 14.45 Uhr gesperrt. Die Linke Wienzeile ist von 11.15 bis 14.45 Uhr nicht passierbar, der Ringbereich von Schwarzenbergplatz bis Schottengasse von 11.45 bis 15.30 Uhr. Auch zahlreiche weitere Straßen wie Franz-Josefs-Kai, Gürtel, Lassallestraße oder Bereiche rund um den Donaukanal sind betroffen. „Auch rund 25 Bus- oder Straßenbahnlinien der Wiener Linien sind von zeitweisen Kurzführungen oder Umleitungen betroffen. Für eine genaue Übersicht der Straßensperren und Ausweichempfehlungen stehen wir gerne unter der österreichweiten Telefonnummer 050/123-123 zur Verfügung“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Song Contest: „Opening Ceremony“ in Wien

Am selben Tag sorgt auch die „Opening Ceremony“ des Song Contest 2026 für zusätzliche Sperren in Wien. Ab 16 Uhr wird deshalb die Ringstraße zwischen Operngasse und Schottengasse erneut gesperrt. Die Sperre soll bis etwa Mitternacht dauern. Grund ist der Aufzug der Delegationen vom Burgtheater zum Rathausplatz, wo bis zu 10.000 Fans erwartet werden. Laut ARBÖ wird der Verkehr über die Operngasse, den Getreidemarkt und die Zweierlinie umgeleitet.