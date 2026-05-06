Roboter und Dronen sichern den Eurovision Song Contest in Wien

Der 70. Eurovision Song Contest steht bevor. Am 12. Mai verwandelt sich die Wiener Stadthalle in eine Konzerthalle, in der Künstler aus ganz Europa und darüber hinaus ihr Talent beweisen. Doch das bringt auch Herausdorderungen.

Insgesamt 250 Sicherheitskräfte planen derzeit die Sicherheitsmaßnahmen rund um den ESC. „Die Sicherheit dieser internationalen Großveranstaltung hat für uns oberste Priorität. Ein Event dieser Größenordnung […] erfordert eine Vorbereitung, die weit über das übliche Maß hinausgeht“, so Landepolizei-Vizepräsident General Dieter Csefan.

Sicherheit mit Hightech-Geräten und Spezialeinheiten

Die Vorbereitungen laufen bereits seit vielen Monaten. Uniformierte Polizisten, Kriminaldienst, Staatsschutz, Spezialeinheiten wie das EKO Cobra, Sondereinheiten wie die WEGA sowie die Landesverkehrsabteilung sorgen in Zusammenarbeit für die Sicherheit während der gesamten Zeit des ESC. Zum Einsatz kommen auch Hightech-Geräte wie ein Roboterhund sowie verschiedene Arten von Dronen. Während die Dronen für die Aufklärung aus der Luft sorgen dient der Roboterhund Erkundungseinsätzen auf dem Boden. Insbesondere, wenn es für die Einsatzkräfte zu gefährlich wird, kommt dieser zum Einsatz.