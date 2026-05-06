Erhöhter Druck: Chemische Industrie geht in die fünfte Verhandlungsrunde

Nachdem die Arbeitgeber den 50.000 Beschäftigten der chemischen Industrie nach wie vor nur ein Angebot von 250 Euro Einmalzahlung ohne Erhöhung der Löhne und Gehälter gemacht haben, rufen die Gewerkschaften GPA und PRO-GE zu einer Kundgebung vor der Wirtschaftskammer Österreich in Wien zeitgleich zur fünften Verhandlungsrunde auf. Sprechen werden die Verhandler der Arbeitnehmerseite Toni Lüssow (GPA) und Patrick Stockreiter (PRO-GE). Die Kundgebung wird am 8. Mai um 11.30 Uhr bei der Wirtschaftskammer Österreich in Wien stattfinden.

Details zur Kundgebung Wann: 8. Mai 2026 um 11.30 Uhr Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien