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Foto auf 5min.at zeigt die WKÖ Wien
Die fünfte Verhandlungsrunde in der chemischen Industrie starten.
Wien
06/05/2026
Kollektivverträge

Erhöhter Druck: Chemische Industrie geht in die fünfte Verhandlungsrunde

Die Verhandlungen für die Kollektivverträge laufen auf Hochtouren. Nun wird zu einer weiteren Verhandlung aufgerufen.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Nachdem die Arbeitgeber den 50.000 Beschäftigten der chemischen Industrie nach wie vor nur ein Angebot von 250 Euro Einmalzahlung ohne Erhöhung der Löhne und Gehälter gemacht haben, rufen die Gewerkschaften GPA und PRO-GE zu einer Kundgebung vor der Wirtschaftskammer Österreich in Wien zeitgleich zur fünften Verhandlungsrunde auf. Sprechen werden die Verhandler der Arbeitnehmerseite Toni Lüssow (GPA) und Patrick Stockreiter (PRO-GE). Die Kundgebung wird am 8. Mai um 11.30 Uhr bei der Wirtschaftskammer Österreich in Wien stattfinden.

Details zur Kundgebung

Wann: 8. Mai 2026 um 11.30 Uhr

Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

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