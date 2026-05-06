Jörgerbad stellt Betrieb im Sommer ein

Eher trostlos sieht es in diesem Sommer in Hernals aus, denn das Neuwaldegger Bad bleibt heuer geschlossen und auch das Jörgerbad stellt den Betrieb wegen Sanierungsarbeiten ab 6. Juli komplett ein.

Auch heuer bleibt das traditionsreiche Neuwaldegger Bad in Wien-Hernals geschlossen. Damit blieb den Einwohnern in Hernals (17. Bezirk in Wien) bisher nur mehr das Jörgerbad. Doch wie die Stadt Wien mitteilt, sieht es auch hier heuer nicht gut aus. Statt einer ausgiebigen Badesaison nach Start im Mai wird sie heuer eher von kurzer Dauer sein.

Sanierungsarbeiten im Jörgerbad

Denn im Jörgerbad stehen umfangreiche Bauarbeiten an. Diverse Anlagen müssen dringend saniert werden, damit der Betrieb des langjährigen Schwimmbads auch weiterhin gesichert ist. Die Schwimmhalle und die Sauna bleiben noch bis 6. Juli geöffnet, doch danach wird der Betrieb eingestellt. Das Freibad bleibt diesen Sommer über geschlossen.