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/ ©Montage: Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Wachhund der einen Einbrecher schnappt.
In einer Gärtnerei in der Donaustadt kam es zu einem Einbruch.
Wien/22. Bezirk
06/05/2026
Festnahme

Wachhunde stellen Dieb – Flucht endet unter Traktor

Die Besitzer einer Gärtnerei hörten Geräusche und gingen nachsehen: Sie ertappten einen Unbekannten auf frischer Tat. Die Hunde griffen sofort ein.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)

Da staunten die Inhaber einer Gärtnerei im 22. Bezirk (Donaustadt, Wien) wohl nicht schlecht: Denn am Dienstagfrüh hörten sie verdächtige Geräusche auf ihrem Grundstück. Deshalb gingen sie nachsehen, dort ertappten sie einen Unbekannten dabei, der offenbar versuchte, ein Firmenfahrzeug zu stehlen. „Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt konnten den Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig festnehmen“, informiert die Polizei Wien.

22-Jähriger wegen mutmaßlichem versuchten Diebstahl angezeigt

Weitere Erhebungen zeigten, dass der 22-Jährige versucht haben soll, am Firmengelände in einen Verkaufsstand einzubrechen. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls, des versuchten Einbruchsdiebstahls und der Sachbeschädigung angezeigt.

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