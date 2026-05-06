Wachhunde stellen Dieb – Flucht endet unter Traktor

Die Besitzer einer Gärtnerei hörten Geräusche und gingen nachsehen: Sie ertappten einen Unbekannten auf frischer Tat. Die Hunde griffen sofort ein.

In einer Gärtnerei in der Donaustadt kam es zu einem Einbruch.

In einer Gärtnerei in der Donaustadt kam es zu einem Einbruch.

Da staunten die Inhaber einer Gärtnerei im 22. Bezirk (Donaustadt, Wien) wohl nicht schlecht: Denn am Dienstagfrüh hörten sie verdächtige Geräusche auf ihrem Grundstück. Deshalb gingen sie nachsehen, dort ertappten sie einen Unbekannten dabei, der offenbar versuchte, ein Firmenfahrzeug zu stehlen. „Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt konnten den Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig festnehmen“, informiert die Polizei Wien.

22-Jähriger wegen mutmaßlichem versuchten Diebstahl angezeigt

Weitere Erhebungen zeigten, dass der 22-Jährige versucht haben soll, am Firmengelände in einen Verkaufsstand einzubrechen. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls, des versuchten Einbruchsdiebstahls und der Sachbeschädigung angezeigt.