Einbruch aus Langeweile: Jugendliche filmen sich bei Tat

Den Jugendlichen war scheinbar langweilig, weshalb sie in ein Auto eingebrochen sind. Doch zu ihrem Pech konnten Zeugen sie bei der mutmaßlichen Tat beobachten.

In der Nacht von Montag auf Dienstag konnten Zeugen in der Nähe des Kardinal-Nagl-Platzes zwei Jugendliche dabei beobachten, wie diese die Seitenscheibe eines abgestellten Autos mit einem Nothammer einschlugen. Sie alarmierten die Polizei.

„Tat aus Langeweile“ gestanden

Bei einer Sofortfahndung konnten die Beamten die beiden Tatverdächtigen, die zu Fuß in Richtung Landstraßer Hauptstraße flüchteten, anhalten und in eine nahegelegene Polizeiinspektion bringen. Der 13-jährige Kosovare und der 15-jährige Malier zeigten sich zum Tatvorwurf geständig. „Sie gaben an, aus Langeweile in das Auto eingebrochen, einen geringen Bargeldbetrag aus der Mittelkonsole gestohlen und sich dabei gefilmt zu haben“, erklärt die Polizei.

Jugendliche angezeigt

Das Diebesgut konnte bei ihnen gefunden und sichergestellt werden. Nur die mutmaßliche Tatwaffe, der Nothammer, konnte nicht aufgefunden werden. Der 13-Jährige und der abgängig gemeldete 15-Jährige wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls auf freiem Fuß angezeigt und ihren jeweiligen Obsorgeberechtigten übergeben.