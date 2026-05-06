Drogenfund in Favoriten: 21-jähriger Dealer festgenommen

Am Dienstagnachmittag führten Beamte eine Durchsuchung in einer Wohnung in Wien-Favoriten (10. Bezirk) durch. Der 21-jährige Serbe stand nämlich in Verdacht, mit Suchtmitteln gedealt zu haben. Wie die Polizei mitteilt, konnten insgesamt rund 700 Gramm Heroin, rund 20 Gramm Kokain und 1.600 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung vorgefunden und sichergestellt werden. Der 21-Jährige wurde nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.