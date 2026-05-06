Bis zu 57 km/h: Polizei erwischt E-Scooter-Raser in Wien

Bei einer Schwerpunktaktion konnten gleich mehrere Scooter-Fahrer angezeigt werden. Die beiden Raser stachen dabei besonders heraus.

Am 5. Mai zwischen 8.15 und 23 Uhr führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien, der Bereitschaftseinheit Wien und des Stadtpolizeikommandos Döbling im gesamten Stadtgebiet E-Scooter- und E-Roller-Kontrollen durch. Dabei konnten am mobilen Rollenprüfstand bei zwei E-Scootern massive Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden – statt der erlaubten 25 km/h erreichten sie bis zu 57 km/h. „Insgesamt konnten im Zuge der Kontrol-

len elf erhebliche Überschreitungen der zulässigen Bauartgeschwindigkeit festgestellt und angezeigt werden“, betont die Polizei.

Neue Regeln von Scooter-Fahrern eingehalten

Alle überprüften Lenker hielten die neuen Vorschriften wie Blinker- und Klingelpflicht sowie die Helmpflicht für unter 16-Jährige ein. Die Polizei weist außerdem darauf hin: „Geschwindigkeitsüberschreitungen, technische Manipulationen sowie das Missachten verkehrsrechtlicher Bestimmungen stellen eine erhebliche Gefährdung der Verkehrssicherheit dar.“