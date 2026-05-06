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Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau auf einem E-Scooter und ein Polizeiauto.
In Wien wurden mehrere E-Scooter-Fahrer kontrolliert.
Wien
06/05/2026
Strafbare Handlung

Bis zu 57 km/h: Polizei erwischt E-Scooter-Raser in Wien

Bei einer Schwerpunktaktion konnten gleich mehrere Scooter-Fahrer angezeigt werden. Die beiden Raser stachen dabei besonders heraus.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)

Am 5. Mai zwischen 8.15 und 23 Uhr führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien, der Bereitschaftseinheit Wien und des Stadtpolizeikommandos Döbling im gesamten Stadtgebiet E-Scooter- und E-Roller-Kontrollen durch. Dabei konnten am mobilen Rollenprüfstand bei zwei E-Scootern massive Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden – statt der erlaubten 25 km/h erreichten sie bis zu 57 km/h. „Insgesamt konnten im Zuge der Kontrol-
len elf erhebliche Überschreitungen der zulässigen Bauartgeschwindigkeit festgestellt und angezeigt werden“, betont die Polizei.

Neue Regeln von Scooter-Fahrern eingehalten

Alle überprüften Lenker hielten die neuen Vorschriften wie Blinker- und Klingelpflicht sowie die Helmpflicht für unter 16-Jährige ein. Die Polizei weist außerdem darauf hin: „Geschwindigkeitsüberschreitungen, technische Manipulationen sowie das Missachten verkehrsrechtlicher Bestimmungen stellen eine erhebliche Gefährdung der Verkehrssicherheit dar.“

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