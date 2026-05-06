Wetter in Wien: Der Donnerstag verläuft wechselhaft

Mit mäßigem, zeitweise recht lebhaftem Westwind ziehen über Wien immer wieder Wolkenfelder durch, dazu bilden sich auch Quellwolken. Zwischendurch zeigt sich aber weiterhin die Sonne. „Ab dem späten Nachmittag steigt die Schauerneigung von Süden her etwas an, in vielen Teilen der Stadt bleibt es aber voraussichtlich weiterhin trocken“, weiß die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen um 14 Grad. Die Tageshöchstwerte erreichen etwa 22 Grad.