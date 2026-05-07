Reanimiert: Fußgänger geht bei rot über die Ampel, wird umgefahren

Nachdem er bei rot über die Ampel gegangen ist, wurde ein 27-jähriger Mann von einem Auto angefahren. Er musste noch vor Ort reanimiert werden.

Mittwochabend, am 6. Mai 2026 gegen 20.55 Uhr, wurde ein 27-jähriger Syrer, der in Wien lebt, von einem Auto angefahren. Er wollte einen Zebrastreifen auf der B17 in Vösendorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) überqueren, laut Zeugen war die Ampel gerade rot geschalten. Ein 24-jähriger Wiener konnte mit seinem Auto nicht mehr anhalten und rammte den Fußgänger. Dieser musste vom Rettungsdienst vor Ort reanimiert und schließlich mit schweren Verletzungen ins AKH nach Wien gebracht werden.