ESC sorgt für gesperrte Straßen und Staus in Wien

Von 12. bis 16. Mai findet der Eurovision Song Contest in Wien statt. Für viele Autofahrer bedeutet das Staus, Verzögerungen und Stress.

Der ESC steht vor der Tür. Das bedeutet auch Verzögerungen im Verkehr.

Der ESC steht vor der Tür. Das bedeutet auch Verzögerungen im Verkehr.

Der Song Contest (ESC) wird für Autofahrende zu teils erheblichen Beeinträchtigungen führen, befürchten die ÖAMTC-Experten. Um dem zu entgehen, hat der Club alle Infos zusammengestellt. Um Stress und Zeit zu sparen, empfiehlt der ÖAMTC, Öffis – vor allem U-Bahnen – zu nutzen oder großräumig über die Stadtautobahnen auszuweichen.

Gesperrte Straßen

Die Hütteldorfer Straße ist zwischen dem Gürtel und dem Vogelweidplatz von 9. bis 17. Mai gesperrt. Ebenso die Löhr- und Zinkgasse zwischen März- und Hütteldorfer Straße. Vogelweidplatz, Hackengasse, Moeringgasse, Sorbait- und Wurzbachgasse werden nur eingeschränkt befahrbar sein.

Auch Ring und Gürtel sind betroffen

Am 10., 12., 14. und 16. Mai wird der Ring laut ÖAMTC zwischen Oper und Schottentor von 12:00 Uhr bis nach Mitternacht wegen des ESC Village am Rathausplatz gesperrt. Josef-Meinrad-Platz, Löwelstraße sowie Teilbereiche der Grillparzerstraße und Stadiongasse werden nur eingeschränkt erreichbar sein. Auf der Zweierlinie zwischen Schwarzenbergplatz und Votivkirche, Linke und Rechte Wienzeile, auf dem Inneren und Äußeren Gürtel nahe Urban-Loritz-Platz sowie rund um die Stadthalle (Felberstraße, Märzstraße, Gablenzgasse) werden Autofahrende laut ÖAMTC zeitweise viel Geduld haben müssen.