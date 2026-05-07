Unfall in Lokal: Mitarbeiter erlitt Verbrennungen zweiten Grades

Ein Arbeitsunfall in einer Küche in einem Lokal in Wien forderte am Mittwoch drei Verletzte Mitarbeiter.

Am Mittwoch, dem 6. Mai, um 15 Uhr wurde die Berufsrettung Wien aufgrund eines Arbeitsunfalls in ein Lokal in der Inneren Stadt gerufen. In der Küche des Lokals fiel ein Topf mit heißer Suppe auf dem Boden, wodurch drei Mitarbeiter Verbrühungen im Beinbereich erlitten.

Alle Drei mussten ins Krankenhaus

Ein 40-jähriger Mitarbeiter erlitt Verbrühungen zweiten Grades an den Armen und Beinen und wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in eine Klinik eingeliefert. Seine Kollegen (43 und 33) erlitten kleinflächige Verbrühungen im Bereich der Füße. Auch sie wurden nach der notfallmedizinischen Versorgung in Kliniken transportiert.