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/ ©Berufsrettung Wien
Das Bild auf 5min.at zeigt die Berufsrettung Wien in einem Einsatz
Nach einem Arbeitsunfall wurden drei Mitarbeiter eines Lokals ins Krankenhaus geliefert.
Wien
07/05/2026
Arbeitsunfall

Unfall in Lokal: Mitarbeiter erlitt Verbrennungen zweiten Grades

Ein Arbeitsunfall in einer Küche in einem Lokal in Wien forderte am Mittwoch drei Verletzte Mitarbeiter.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Am Mittwoch, dem 6. Mai, um 15 Uhr wurde die Berufsrettung Wien aufgrund eines Arbeitsunfalls in ein Lokal in der Inneren Stadt gerufen. In der Küche des Lokals fiel ein Topf mit heißer Suppe auf dem Boden, wodurch drei Mitarbeiter Verbrühungen im Beinbereich erlitten.

Alle Drei mussten ins Krankenhaus

Ein 40-jähriger Mitarbeiter erlitt Verbrühungen zweiten Grades an den Armen und Beinen und wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in eine Klinik eingeliefert. Seine Kollegen (43 und 33) erlitten kleinflächige Verbrühungen im Bereich der Füße. Auch sie wurden nach der notfallmedizinischen Versorgung in Kliniken transportiert.

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