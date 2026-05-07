Junge Wienerin (14) von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin Mittwochnachmittag im Bezirk St. Pölten, wurde Letztere schwer verletzt. Die 14-Jährige musste vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Eine 14-jährige Wienerin wollte Mittwochnachmittag, am 6. Mai 2026 gegen 17 Uhr, in Gablitz (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich) die B1 überqueren. Gleichzeitig kam auf dieser ein Auto, gelenkt von einem 54-jährigen Niederösterreicher entgegen. In weiterer Folge kollidierte er mit der Jugendlichen. Die 14-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Donaustadt geflogen werden, berichtet die Polizei nun.