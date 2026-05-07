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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Rettungshubschrauber, der am Dach des Klinikums Klagenfurt landet.
Der Rettungshubschrauber stand ebenfalls im Einsatz.
Gablitz
07/05/2026
Unfall

Junge Wienerin (14) von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin Mittwochnachmittag im Bezirk St. Pölten, wurde Letztere schwer verletzt. Die 14-Jährige musste vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Eine 14-jährige Wienerin wollte Mittwochnachmittag, am 6. Mai 2026 gegen 17 Uhr, in Gablitz (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich) die B1 überqueren. Gleichzeitig kam auf dieser ein Auto, gelenkt von einem 54-jährigen Niederösterreicher entgegen. In weiterer Folge kollidierte er mit der Jugendlichen. Die 14-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Donaustadt geflogen werden, berichtet die Polizei nun.

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