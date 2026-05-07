Gewitter im Anmarsch: Wo es im Burgenland kracht

Am heutigen Donnerstag, 7. Mai 2026, wird es in Teilen Österreichs wieder zu Gewittern kommen. Betroffen davon ist teils auch das Burgenland, wo von Wetterdiensten gewarnt wird.

Unter anderem im Burgenland ist am Donnerstag mit Gewittern zu rechnen.

Unter anderem im Burgenland ist am Donnerstag mit Gewittern zu rechnen.

Ein gewittriger Donnerstagnachmittag, 7. Mai 2026, wird große Teile des Burgenlands wohl erwarten, wenn es nach den Wetterdiensten geht. Die GeoSphere Austria hat großteils eine gelbe Warnung ausgesprochen, seitens der Österreichischen Unwetterzentrale wurde eine Vorwarnung für beinahe das gesamte Bundesland ausgerufen. Bereits am Mittwoch, 6. Mai 2026, haben schwerere Gewitter mit Hagel bis zu drei Zentimetern in Oberösterreich größere Schäden in der Landwirtschaft angerichtet. Alles dazu hier: Hagel-Unwetter hat in Oberösterreich Millionenschäden verursacht.

Gewitter bringen „lokal Regen und Böen in Sturmstärke“

Die Warnung der GeoSphere Austria gilt für das Burgenland dabei von 15 bis 22 Uhr, vom Nachmittag bis in die Nacht hinein sollen dabei Gewitter durchziehen. Diese können „lokal starken Regen und Böen in Sturmstärke bringen“, so die Meteorologen. Mögliche Auswirkungen seien demnach kleine Muren und lokal überflutete Straßen, Stromausfälle durch Blitzschlag und umfallende Bäume durch die Sturmböen. Die Experten empfehlen dabei, Fenster, Türen und Garagentore zu schließen und im Gebirge rechtzeitig Schutz zu suchen.

©GeoSphere Austria Große Teile des Bundeslandes sind von einer gelben Warnung der GeoSphere Austria betroffen.