Apotheken-Raub: Foto veröffentlicht, 2.000-Euro-Belohnung ausgesetzt

In Wien-Liesing hat sich bereits am 21. April 2026 ein schwerer Raub in einer Apotheke ereignet. Die Polizei sucht nun nach dem Tatverdächtigen mit Fotos, zusätzlich wurden 2.000 Euro für Hinweise ausgerufen.

Am Nachmittag des 21. April 2026 wurde die Apotheke in der Ketzergasse in Wien-Liesing ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach dem Tatverdächtigen, er soll die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe des gesamten Bargelds aus den Kassen aufgefordert haben. Anschließend ist er zu Fuß in Richtung der Fürst-Liechtenstein-Straße geflüchtet. Eine Sofortfahndung brachte nichts, die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt aufgenommen. Wir haben damals berichtet.

Freunde der Wiener Polizei zahlen für hilfreiche Hinweise

Nun veröffentlicht die Polizei aber auch Bilder vom Tatverdächtigen und hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung. „Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen“, heißt es in einer Aussendung. Hinweise soll man direkt an das Landeskriminalamt unter der Nummer 01 31310 33800 richten. Für Hinweise, die zur Ausforschung des Mannes führen, wurde vom Verein der Freunde der Wiener Polizei übrigens auch eine Summe von 2.000 Euro ausgelobt.