Gewaltsamer Raub in Wien: 16-Jähriger wurde verletzt

Die Polizei wurde gegen 23.15 Uhr im 12. Bezirk in Wien aufgrund eines schweren Raubs alarmiert. Eine Gruppe bislang unbekannter junger Männer sollen einen 16-Jährigen und einen 20-Jährigen in der Nähe des Hermann-Leopoldi-Parks mit Pfefferspray besprüht und mit Schlägen attackiert haben. Einer der Täter soll plötzlich ein Messer gezückt und mehrfach versucht haben, auf die Opfer einzustechen. Doch diesen sei es gelungen, den Stichen auszuweichen – lediglich die Jacke des 20-Jährigen wurde beschädigt.

Täter flüchteten, Opfer verletzt

Im Zuge des Angriffs wurden den Opfern eine Baseballkappe, eine Umhängetasche, ein Handy und Bargeld in Höhe von 40 Euro geraubt. Die Täter flüchteten mit der Beute in eine unbekannte Richtung. Der 16-Jährige erlitt durch das Pfefferspray Reizungen in den Augen, weswegen er durch den Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Weitere Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd übernommen.