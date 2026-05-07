OMV investiert 65 Millionen in modernen Campus in Schwechat

Mit dem Bau des neuen Innovation Hub in Schwechat möchte die OMV einen wichtigen Schritt zur Umsetzung ihrer Innovationsstrategie und der Strategie 2030 setzen. Dabei soll der Fokus auf Technologieentwicklung und industrielle Anwendung liegen. Ziel ist es, technologische Entwicklungen schneller vom Labor in die Anwendung zu bringen.

Hochmoderner Campus mit Laboren, Büro-und Veranstaltungsräumen

Der Innovation Hub soll ein moderner Campus mit Laboren, Pilotanlagen, Technikum sowie Büro- und Veranstaltungsflächen werden. Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette sollen effizient weiterentwickelt und direkt in Produktionsanlagen integriert werden. Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV dazu: „Der Hub ist die Grundlage für erfolgreiche Innovation. Mit dieser Infrastruktur schaffen wir die Möglichkeit, Technologien entlang unserer Wertschöpfungskette konsequent vom Labor über Pilotanlagen bis in den industriellen Maßstab zu entwickeln und direkt in die OMV Produktionsanlagen zu integrieren. Wir ebnen den Weg für die Technologie von morgen und bekennen uns klar zum Innovationsstandort Österreich. Wir senden ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir unsere Transformation strukturiert, fokussiert und mit einem strategischen Weitblick vorantreiben.“

©OMV AG Das Projekt verläuft planmäßig, die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist in der ersten Hälfte von 2027 vorgesehen.

Biotechnologie, Grüner Wasserstoff und CO2-Nutzung

Der neue Standort in Schwechat soll künftig als Technologie-Beschleuniger innerhalb des Konzerns fungieren und Kompetenzen sowie Partnerschaften bündeln. Besonderes Augenmerk liegt auf nachhaltigen Zukunftsbereichen wie Biotechnologie, grünem Wasserstoff und CO₂-Nutzung. Außerdem sollen neue Geschäftsmodelle und Technologien entwickelt werden, die sowohl wirtschaftlich erfolgreich als auch mit den CO₂-Reduktionszielen des Unternehmens vereinbar sind. Der Hub gilt damit als wichtiger Bestandteil der langfristigen Transformation des Unternehmens in Richtung Klimaneutralität.