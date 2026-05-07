Einbrecher macht es sich in noch leerstehendem Neubau gemütlich
In Wien-Liesing staunte ein 61-Jähriger Hausbesitzer nicht schlecht, als er am Dienstag, den 5. Mai einen Einbrecher in seinem noch unbewohnten Neubau entdeckte.
Der Eigentümer bemerkte laut Berichten des ORF Wien Einbruchsspuren und verständigte die Polizei. Zu sehen war zunächst ein eingeschlagenes Fenster. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten neben einer Eisenstange auch ein provisorisches Lager.
Möbel eingerichtet, Pflanzen als Deko aufgestellt
Der Einbrecher hatte sich dort offenbar gemütlich gemacht – er hatte sich mit vorhandenen Möbeln eingerichtet und auch Pflanzen wurden zur Dekoration aufgestellt. Mehrere Passanten sollen ihn zuvor dabei beobachtet haben, wie er durch die angrenzenden Gärten lief. Der Mann ist der Polizei bereits bekannt.
Warme Speisereste im Gebäude
Einbrecher ließ noch warme Speisereste zurück, daher geht die Polizei von einer überstürzten Flucht des Täters aus. Es wurde zudem ein zurückgelassener Lichtbildausweis sichergestellt. Im Zuge der Fahndung wurde ein 31-jähriger syrischer Staatsangehöriger ausgeforscht. Er wurde vorläufig festgenommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.