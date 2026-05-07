Einbrecher macht es sich in noch leerstehendem Neubau gemütlich

In Wien-Liesing staunte ein 61-Jähriger Hausbesitzer nicht schlecht, als er am Dienstag, den 5. Mai einen Einbrecher in seinem noch unbewohnten Neubau entdeckte.

Der Einbrecher hatte es wahrscheinlich eilig: Die Polizei fand noch warme Essensreste in einem der Zimmer.

Der Einbrecher hatte es wahrscheinlich eilig: Die Polizei fand noch warme Essensreste in einem der Zimmer.

Der Eigentümer bemerkte laut Berichten des ORF Wien Einbruchsspuren und verständigte die Polizei. Zu sehen war zunächst ein eingeschlagenes Fenster. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten neben einer Eisenstange auch ein provisorisches Lager.

Möbel eingerichtet, Pflanzen als Deko aufgestellt

Der Einbrecher hatte sich dort offenbar gemütlich gemacht – er hatte sich mit vorhandenen Möbeln eingerichtet und auch Pflanzen wurden zur Dekoration aufgestellt. Mehrere Passanten sollen ihn zuvor dabei beobachtet haben, wie er durch die angrenzenden Gärten lief. Der Mann ist der Polizei bereits bekannt.

Warme Speisereste im Gebäude

Einbrecher ließ noch warme Speisereste zurück, daher geht die Polizei von einer überstürzten Flucht des Täters aus. Es wurde zudem ein zurückgelassener Lichtbildausweis sichergestellt. Im Zuge der Fahndung wurde ein 31-jähriger syrischer Staatsangehöriger ausgeforscht. Er wurde vorläufig festgenommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 21:01 Uhr aktualisiert