Sonnenschein und wieder wärmer: So wird der Freitag in Wien

Der Frühsommer feiert am Freitag wieder sein Comeback in Wien. Es wird teils strahlend sonnig. Ab Mittag kommen ein paar Quellkolken hinzu.

In der Früh und am Vormittag ist es ungetrübt. Ab Mittag schleichen sich ein paar Wolken dazu.

In der Früh und am Vormittag ist es ungetrübt. Ab Mittag schleichen sich ein paar Wolken dazu.

Viele Stunden gibt es Sonnenschein, am Vormittag meist sogar ungetrübt. Ab Mittag entstehen in der zunehmend warmen Luft einige Quellwolken. Der Wind weht diesmal am Freitag nicht so stark, er dreht im Tagesverlauf von Nordwest auf Nordost.

Höchstwerte wieder sommerlich

Die Temperaturen sind am Freitag etwas höher als noch am Donnerstag – die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad.