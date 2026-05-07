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Sonnenschein und wieder wärmer: So wird der Freitag in Wien
Der Frühsommer feiert am Freitag wieder sein Comeback in Wien. Es wird teils strahlend sonnig. Ab Mittag kommen ein paar Quellkolken hinzu.
Viele Stunden gibt es Sonnenschein, am Vormittag meist sogar ungetrübt. Ab Mittag entstehen in der zunehmend warmen Luft einige Quellwolken. Der Wind weht diesmal am Freitag nicht so stark, er dreht im Tagesverlauf von Nordwest auf Nordost.
Höchstwerte wieder sommerlich
Die Temperaturen sind am Freitag etwas höher als noch am Donnerstag – die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad.
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