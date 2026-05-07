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Bild auf 5min.at zeigt Wien von oben mit Wolken
In der Früh und am Vormittag ist es ungetrübt. Ab Mittag schleichen sich ein paar Wolken dazu.
Wien
07/05/2026
Frühsommer-Comeback

Sonnenschein und wieder wärmer: So wird der Freitag in Wien

Der Frühsommer feiert am Freitag wieder sein Comeback in Wien. Es wird teils strahlend sonnig. Ab Mittag kommen ein paar Quellkolken hinzu.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)

Viele Stunden gibt es Sonnenschein, am Vormittag meist sogar ungetrübt. Ab Mittag entstehen in der zunehmend warmen Luft einige Quellwolken. Der Wind weht diesmal am Freitag nicht so stark, er dreht im Tagesverlauf von Nordwest auf Nordost.

Höchstwerte wieder sommerlich

 Die Temperaturen sind am Freitag etwas höher als noch am Donnerstag – die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad.

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