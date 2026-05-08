Trockenheit: Was in Wien jetzt verboten ist

Wegen der weiter anhaltenden Trockenheit in der Bundeshauptstadt und der damit verbundenen hohen Waldbrandgefahr gilt ab sofort in Wien ein Grillverbot auf allen öffentlichen Grillplätzen, so die Stadt in einer Aussendung.

Neben dem Grillverbot an allen öffentlichen Grillplätzen sind auch „Rauchen sowie jeglicher Umgang mit offenem Feuer im Wald und in waldnahen Bereichen untersagt“, heißt es weiter. Das würde auch den Gebrauch von Shishas betreffen, da sie wegen der glühenden Kohle als offene Feuerquelle gelten und ein erhebliches Brandrisiko darstellen würden. Grund dafür ist die bisher niederschlagsarme Witterung, die zu einer starken Austrocknung der Wälder und Wiesen in der Bundeshauptstadt geführt hat. Mit den neuen Regelungen möchte man Mensch, Tier und Natur bestmöglich schützen. Sie gelten „bis auf Weiteres“ und werden erst nach einer nachhaltigen Entspannung der Wettersituation wieder aufgehoben, so die Stadt.

Grillen im Privatgarten bleibt erlaubt, wenn…

„Die aktuelle Trockenheit sorgt für eine sehr angespannte Lage in unseren Wiener Wäldern. Wir appellieren daher an alle Wiener*innen, das Grill- und Feuerverbot einzuhalten. Wenn Sie bei einem Spaziergang Rauch oder einen möglichen Brand bemerken, verständigen Sie bitte umgehend die Feuerwehr über den Notruf 122“, betont Forstdirektorin Petra Wagner. Erlaubt bleibt jedenfalls das Grillen im privaten Garten – freilich aber nur dann, sofern dieser sich außerhalb der Gefahrenzonen in Waldnähe befindet. Aber auch hier mahnt man wegen der Trockenheit zu größerer Vorsicht. Die Einhaltung des Verbots wird in den Wiener wäldern von den Förstern der Stadt kontrolliert.

Größere Waldbrände hielten Florianis auf Trab

Das Jahr war bisher allgemein in fast ganz Österreich deutlich zu trocken. Die Trockenheit hat schließlich auch zwei große Waldbrände, die in der Steiermark und in Kärnten ausgebrochen sind, begünstigt. Wir haben über beide ausführlich berichtet. Erst in den letzten beiden Tagen hat das Wetter regional etwas umgeschlagen und hier und da etwas Regen gebracht. Mit der Wetterumstellung sind aber auch Gewitter einhergegangen, die in der Landwirtschaft schon für erste Schäden sorgten. Mehr dazu hier: Hagel-Unwetter hat in Oberösterreich Millionenschäden verursacht.