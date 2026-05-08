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/ ©Fotomontage: Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann mit einem Brief in der Hand und im Hintergrund Geldscheine.
Der 59-Jährige musste schnell handeln und ging daher zur Arbeiterkammer.
Hainburg an der Donau
08/05/2026
Abfertigung alt

Firma schließt, Wohnberater gekündigt: Über 40.000 Euro verfallen fast

Nur knapp an einem massiven, finanziellen Schaden vorbeigeschrammt ist ein 59-jähriger Niederösterreicher. Für ihn ging es um zehntausende Euro, die beinahe verfallen wären.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(225 Wörter)

Wie die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich nun in der neuesten Ausgabe des „Treffpunkts“ berichtet, wurde ein 59-jähriger, diplomierter Wohnberater aus Hainburg an der Donau (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) wegen der bevorstehenden Betriebsschließung nach fast 40 Jahren im Unternehmen gekündigt. Mit einher ging mit dieser Kündigung auch die Abfertigung alt, die ihm noch zustand – und das in der Höhe eines ganzen Jahresgehalts. Was für den Niederösterreicher eine Zahlung von immerhin über 50.000 Euro bedeutete.

Zahlungsfluss stockte plötzlich

Aufgrund der Höhe bat ihn eine ehemalige Chefin um die Möglichkeit einer Ratenzahlung, was der Arbeitnehmer auch akzeptierte. „Doch nach der ersten Überweisung von 6.000 Euro geriet der Zahlungsfluss ins Stocken“, heißt es nun seitens der AK. Daraufhin galt es, schnell zu handeln, um nicht den Rest der Ansprüche zu verlieren, denn: „Bei der Abfertigung alt gilt eine Verfallsfrist von vier Monaten. Deshalb haben wir sofort bei der Ex-Chefin Druck gemacht“, erinnert sich AK-Experte Lukas Eory.

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Diplomierter Wohnberater hat neuen Job gefunden

Den Druck, den die Arbeiterkammer ausgeübt hat, gipfelte schließlich in einem Erfolg. Die Raten sind daraufhin wieder pünktlich gekommen. Der diplomierte Wohnberater hat mittlerweile einen anderen Job gefunden – „und ist dort rundum zufrieden“, weiß man bei der AK abschließend.

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