Aus zweitem Weltkrieg: Arbeiter finden Granatenhülsen und Patronen

Das Bundesheer rückte Donnerstagnachmittag zum Einsatz nach Wien-Favoriten aus, weil Arbeiter eines Umspannwerks dort Granatenhülsen und Patronen eines Sturmgewehrs gefunden hatten.

Arbeiter eines Umspannwerks haben Donnerstagnachmittag, am 7. Mai 2026 gegen 13 Uhr, einen Notruf abgesetzt. In „Am Johannesberg“ in Wien-Favoriten sollen sie Kriegsmaterial am Gelände gefunden haben, vor Ort konnte der Entminungsdienst des Bundesheers gleich mehrere Granatenhülsen sowie Patronen eines Sturmgewehrs auffinden und sicherstellen. Dabei handelt es sich vermutlich um Relikte aus dem zweiten Weltkrieg.

Was man machen soll, wenn man solche Gegenstände findet

Im Zuge der Amtshandlung konnte auch noch weiteres Kriegsmaterial gefunden werden, welches ebenfalls durch die besonders geschulten Organe des Bundesheers fachmännisch gesichert wurde. Die Wiener Polizei rät im Fall der Fälle dazu, den Notruf (133 oder 112) zu wählen, sollte man sprengstoffverdächtigte Gegenstände oder Kriegsmaterial finden. Man sollte sich den Auffindungsort merken und sich gleichzeitig in eine sichere Distanz begeben. Auf keinen Fall sollten solche Gegenstände oder Material bewegt oder manipuliert werden, warnen die Beamten abschließend.