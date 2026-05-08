Polizei schaut bei Drogendeal zu, stellt über 100.000 Euro sicher

Umfangreiche Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien hatten zur Folge, dass Anfang Mai zwei Personen festgenommen worden sind. Zusätzlich haben die Beamten mehr als 100.000 Euro sichergestellt.

Im Zuge einer Observation haben die Beamten Mittwochnachmittag, am 6. Mai 2026 gegen 16.15 Uhr zwei Männer dabei beobachtet, wie diese in einem Fahrzeug einen Drogendeal durchführten. Einer der beiden, es handelt sich um einen 23-jährigen Albaner, wurde wenig später angehalten und vorläufig festgenommen. Die Polizisten haben Bargeld im sechsstelligen Eurobereich sichergestellt.

Beschuldigte nicht komplett geständig

Der Zweite, ein 31-jähriger Albaner, konnte nach weiterer Observation wenig später bei einer Wohnung vorläufig festgenommen werden. Diese wurde als Drogen-Aufbewahrungsort verwendet, wie die Polizei berichtet. In der Wohnung konnten knapp 2,2 Kilo Kokain, 310 Euro Bargeld, vier Handys und weitere Suchtgiftutensilien sichergestellt werden. Die Beschuldigten zeigten sich nicht komplett geständig und wurden in eine Justizanstalt gebracht.