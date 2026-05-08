Teller zerbricht bei Streit: 29-Jähriger schneidet Kontrahenten damit

Polizeieinsatz im 3. Wiener Gemeindebezirk: Donnerstagabend, am 7. Mai 2026, mussten die Beamten zu einer Sozialeinrichtung ausrücken, weil dort ein Streit zwischen zwei Mitbewohnern eskaliert ist.

Zwei Mitbewohner haben sich Donnerstagabend, am 7. Mai 2026 gegen 21.45 Uhr, in einer Sozialeinrichtung in Wien-Landstraße gestritten. Die Auseinandersetzung um Zigaretten wurde derart hitzig, dass der 29-järhige Rumäne seinen 28-jährigen Mitbewohner mit einem Teller attackierte. Dieser zerbrach, woraufhin der Beschuldigte seinen jüngeren Kontrahenten damit eine Schnittwunde zufügte.

Tatverdächtiger wurde festgenommen

Das Opfer wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, der Tatverdächtige von der Polizei vorläufig festgenommen, wie es nun in einer Aussendung heißt. Gegen ihn wurde außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, ein behördliches Waffenverbot besteht bereits. Der Mann befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.