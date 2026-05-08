ESC: Drohnen-Verbotszone und Platzverbote

Eine Drohnen-Verbotszone im Umkreis von 1,5 Kilometern rund um die drei Hauptörtlichkeiten und ein Platzverbot im Veranstaltungsbereich der Stadthalle für Nicht-Berechtige. Das sind die letzten Sicherheitsmaßnahmen.

Die Umsetzung des umfangreichen Maßnahmenpaketes der Wiener Polizei für den Eurovision Song Contest 2026 ist bereits weit fortgeschritten. Letzte Schritte wie die Verordnung von sicherheitspolizeilichen Platzverboten und Durchsuchungsanordnungen wurden von der Landespolizeiinspektion Wien nun getroffen.

Erhöhte Sicherheitsstandards: Das gilt beim ESC

Zum Einen wird es eine Drohnen-Verbotszone im Umkreis von 1,5 Kilometern rund um die drei Hauptörtlichkeiten geben. Zum Anderen gelten an den drei Hauptschauplätzen Stadthalle, Rathausplatz und Praterdrome gelten besondere Sicherheitsstandards. In diesen Bereichen gelten besondere Sicherheitsstandards. Das „ESC Village“ am Rathausplatz wird zwischen 15.000 und 30.000 Personen aufnehmen, weshalb es auch zu einer Teilsperre der Ringstraße im dortigen Bereich kommen wird. Im Veranstaltungsbereich Stadthalle wurde durch das Polizeikommissariat Fünfhaus zudem ein Platzverbot verordnet, welches Nichtberechtigten den Aufenthalt zu festgelegten Zeiten verbietet.

Geplante Verkehrsmaßnahmen Im Bereich der Stadthalle, des ESC-Austragungsorts: Verkehrssperre der Hütteldorfer Straße zwischen Gürtel und Vogelweidplatz von 11.05.2026, 17 Uhr bis 17.05.2026, 3 Uhr

Verkehrssperre der Hütteldorfer Straße zwischen Gürtel und Vogelweidplatz von 11.05.2026, 17 Uhr bis 17.05.2026, 3 Uhr Aufgrund der ESC-Rahmen-Veranstaltungen am Rathausplatz:

Verkehrssperre der Ringstraße zwischen Operngasse und Schottengasse am 10., 12., 14. und 16.05.2026 jeweils von 12 bis 1 Uhr. Die Ableitung des Verkehrs erfolgt über Operngasse –

Getreidemarkt und 2er Linie.

Verkehrssperre der Ringstraße zwischen Operngasse und Schottengasse am 10., 12., 14. und 16.05.2026 jeweils von 12 bis 1 Uhr. Die Ableitung des Verkehrs erfolgt über Operngasse – Getreidemarkt und 2er Linie. Weitere Temporäre Verkehrssperren und Verkehrsableitungen auf allen angrenzenden Straßenzügen erfolgen bei Bedarf. Die Verkehrssperren werden vom polizeilichen Einsatzleiter vor Ort für die jeweils unbedingt notwendige Dauer verfügt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.05.2026 um 14:33 Uhr aktualisiert