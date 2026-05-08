ESC: Tickets über Drittanbieter problematisch

Der Eurovision Song Contest in Wien rückt in greifbare Nähe. Vom 11. bis 16. Mai findet das Mega-Event in Wien statt. Die Tickets sind restlos ausverkauft. Doch Schlupflöcher gibt es immer - das kann allerdings böse Folgen haben.

Auf ticombo.com werden teilweise bis zu 2.600 Euro für einzelne Shows verlangt. Ob das Ticket am Ende überhaupt gültig ist, ist nicht gewiss.

Auf ticombo.com werden teilweise bis zu 2.600 Euro für einzelne Shows verlangt. Ob das Ticket am Ende überhaupt gültig ist, ist nicht gewiss.

Offiziell sind keine Tickets mehr verfügbar. Der Veranstalter hat bestätigt, dass alle Shows ausverkauft sind. Ein Weiterverkauf ist ausschließlich über die offizielle Plattform erlaubt. So können auf fansale.at Tickets sicher umpersonalisiert und damit gültig übertragen werden. Ein Ticket über einen Drittanbieter zu kaufen, wäre unklug. Denn: ESC-Tickets sind personalisiert. Sie sind also an eine bestimmte Person gebunden und können nicht frei weitergegeben werden. Nur durch die offizielle Umpersonalisierung bleiben sie gültig. Genau hier entsteht das Risiko bei Drittplattformen.

Überhöhte Preise und unsichere Weitergabe

In der Vergangenheit haben bereits Plattformen wie vieagogo.at, gigsberg.de, hellotickets.de und ticketbande.de für Kritik gesorgt, etwa wegen überhöhter Preise oder unsicherer Ticketweitergabe. Jetzt rückt eine weitere Pflattform names ticombo.com in den Fokus.

Marktplatz für private Anbieter

Ticombo ist eine Ticketbörse. Das bedeutet, dass die Plattform selbst keine Tickets verkauft, sondern lediglich einen Marktplatz für private Anbieter bereitstellt. Grundsätzlich legal. Allerdings gibt es dadurch keine sichere Kontrolle darüber, ob ein Ticket korrekt umgeschrieben wurde und am Ende tatsächlich gültig ist. Gerade bei personalisierten Veranstaltungen wie dem ESC bleibt somit ein erhebliches Risiko für Käufer bestehen.

Bis zu 2.600 Euro für einzelne Shows

Besonders auffällig sind die Preise. Auf ticombo.com werden teilweise bis zu 2.600 Euro für einzelne Shows verlangt. Das ist ein Vielfaches des ursprünglichen Ticketpreises, der im offiziellen Verkauf je nach Kategorie bei rund 360 Euro lag. Gleichzeitig ist unklar, ob die angebotenen Tickets überhaupt den Vorgaben des Veranstalters entsprechen, da ein offizieller Verkauf außerhalb der vorgesehenen Plattformen nicht erlaubt ist. Ob die für den Einlass notwendige Umpersonalisierung tatsächlich erfolgt ist, bleibt offen.