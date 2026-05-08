WWF warnt: Trockenheit bedroht Lobau in Wien

Kaum Regen in den letzten Wochen. Die Trockenheit in Österreich setzt auch der Unteren Lobau im Nationalpark Donau-Auen zu. Jetzt warnt der WWF.

Die Naturschutzorganisation WWF (World Wide Fund For Nature) warnt am Freitag angesichts der anhaltenden Trockenheit: Der fehlende Regen setzt auch der Natur in den Wiener Donau-Auen zu. Gleichzeitig rief die Organisation die Stadt Wien zu Gegenmaßnahmen auf.

Ausgetrocknete Seitenarme, verschwundene Kleingewässer

Es brauche ein „Maßnahmenpaket zur Rettung des sensiblen Ökosystems, darunter vor allem eine Dotierung mit frischem Wasser“, denn die aktuelle Dürre verschärfe eine ohnehin kritische Entwicklung dramatisch, so Michael Stelzhammer vom WWF Österreich. „Seitenarme, die um diese Jahreszeit Wasser führen sollten, sind ausgetrocknet, Kleingewässer verschwunden und die natürliche Verbindung zur Donau sowie zum Grundwasser wird immer schwächer“, warnt Stelzhammer weiter. Wenn es so weitergeht, herrsche eine ernsthafte Gefahr für die Biodiversität und die ökologische Funktion der Au. Ohne kontinuierlichen Nachschub an sauerstoffreichem Wasser würden die Lebensräume zahlreicher Tier- und Pflanzenarten unter Druck geraten.

WWF fordert Zufuhr von Wasser aus der Oberen Donau

Eine Zufuhr von Wasser aus der Oberen Lobau würde helfen, besonders betroffene Bereiche rasch mit Wasser zu versorgen und so kurzfristig stabilisieren zu können, heißt es. Zugleich brauche es strukturelle Verbesserungen: eine starke Anbindung an die Donau im oberen Bereich, die Wiederherstellung naturnaher Fließdynamiken sowie Maßnahmen zur Anhebung des Wasserspiegels, etwa durch die gezielte Zugabe von Schotter ins Donaubett.

Bewässerung von Ackern nehme Lobau Grundwasser weg

Außerdem kritisiert der WWF, dass für die Bewässerung von Ackerflächen innerhalb der Lobau weiterhin Grundwasser entnommen wird, während den Augewässern das Wasser fehlt. Die ackerbauliche Nutzung von Flächen im Nationalpark sei noch bis Ende 2027 gestattet. Danach müssten sie in Naturflächen umgewandelt werden. Gerade angesichts der Trockenheit und des Artensterbens wäre das laut WWF auch wichtiger denn je.