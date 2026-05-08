Bestens Vorbereitet: Einsatzkräfte sind ready für ESC

Der Eurovision Song Contest (ESC) geht in der kommenden Woche über die Bühne der Wiener Stadthalle. Bei allen neun ESC-Veranstaltungen vom 11.05. bis 16.05. werden Sanitäter sowie Notärzte von Samariterbund Wien, Wiener Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser Hospitaldienst und Sozial Medizinischer Dienst Österreich bereitstehen. Sie werden für den Ambulanzdienst in der Stadthalle, am Rathausplatz (Public Viewing) sowie bei der ESC After-Show-Party EuroClub im Prater DOME verantwortlich sein.

Besonders hohes Schutzniveau sichergestellt

Unterstützt werden sie von der Landespolizeidirektion Wien sowie der Berufsfeuerwehr Wien. Die Berufsfeuerwehr ist an allen Veranstaltungstagen mit Feuerwehrleuten in der Stadthalle anwesend und stellt mit kurzen Interventionszeiten ein besonders hohes Schutzniveau sicher. Die fünf Rettungs- und Krankentransportorganisationen sind gemeinsam mit der Berufsrettung Wien für die rettungsdienstliche Versorgung rund um das Großevent verantwortlich.

Pressekonferenz vor der Stadthalle

Die Berufsrettung Wien übernimmt die rettungsdienstliche Einsatzleitung, der Samariterbund Wien hat die Einsatzleitung für die Ambulanzdienste im Rahmen des 70. ESC inne. Die Samariter betreuen seit vielen Jahren die Konzerte in der Stadthalle und sind ein erfahrener medizinischer Partner. 2015 hatte der Samariterbund den ESC in Wien bereits als Ambulanzdienst begleitet und kann somit auf entsprechende Erfahrungswerte für dieses internationale Event zurückgreifen. Zur Vorstellung des Rettungs- und Einsatzkonzeptes rund um den Großeinsatz beim 70. ESC luden die Berufsrettung Wien, der Samariterbund Wien mit den privaten Rettungsorganisationen sowie die Landespolizeidirektion Wien und die Berufsfeuerwehr vor die Stadthalle. Vor dem Veranstaltungsort begrüßte auch Oliver Lingens, ESC-Eventmanager, alle Anwesenden.