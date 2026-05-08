Petition „Kostenlose öffentliche Toilette für alle“ tagte im Rathaus

Die Petition will auf den Missstand von kostenpflichtigen und zu wenigen öffentlichen Toiletten in Wien aufmerksam machen. Außerdem auf die Diskriminierung von all jenen, die kein Pissoir nutzen können.

Der Petitionsausschuss tagte am Freitag im Wiener Rathaus. Mit dabei die Petition von Valerie Lust mit ihrer Forderung nach mehr kostenlosen öffentlichen Toiletten für alle. Mit der Petition will sie auf den Missstand von kostenpflichtigen und zu wenigen öffentlichen Toiletten in Wien sowie eine damit verbundene Diskriminierung von Menschen, die kein Pissoir nutzen können, aufmerksam machen. Einleitend wurde ein Statement der Volksanwaltschaft zitiert, die in der aktuellen Situation eine „Diskriminierung“ sah und gleichzeitig die Behebung dieser Diskriminierung durch die Stadt Wien forderte.

50 Cent für Toiletten, während Pissoirs gratis sind

Die Kostenpflicht würde eine wesentliche Benachteiligung von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen darstellen. In den 28 öffentlichen Anlagen in Wien müssten für eine geschlossene Kabine derzeit 50 Cent bezahlt werden, während die Benutzung eines Urinals kostenfrei sei. Kritisiert wurde auch eine fehlende Übersichtskarte für öffentliche Toiletten in der Stadt, die alle entsprechenden Orte verzeichnen würde. Gefordert wird die Prüfung der Aufhebung der Kostenpflicht für die rund 160 öffentlichen Toiletten in der Verfügungsberechtigung der Stadt Wien, ein Ausbau dieser oder die zeitnahe Bereitstellung von Alternativen, etwa in Form von „öKlos“.