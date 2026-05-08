Wien: Ein Traum-Samstag steht uns bevor

Überwiegend ist es sonnig und warm. Am Nachmittag machen sich zwar einige Quellwolken bemerkbar, es bleibt dabei aber voraussichtlich trocken. Der Wind weht nur schwach.

Im Großen und Ganzen überwiegt am Samstag der Sonnenschein. Es ziehen aber auch Wolken durch, die ab und zu ein bisschen dichter sein können. Bei schwachem bis mäßigem Nordwind erreichen die Höchstwerte zwischen 22 und 24 Grad.

In Niederösterreich können Gewitterzellen entstehen

Nach einem überwiegend sonnigen Start in den Tag machen sich bereits im Laufe des Vormittags mehr und mehr Quellwolken bemerkbar. In weiterer Folge muss im gesamten Bergland auch mit dem einen oder anderen Schauer gerechnet werden. Auch kurze Gewitter sind örtlich möglich.